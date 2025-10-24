Cipher Mining, Bitfarms et Hut 8 bondissent après la révélation de la participation de Jane Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
24 octobre - ** Les actions des sociétés de crypto-mining et d'infrastructure de centre de données Cipher Mining CIFR.O , Bitfarms BITF.O et Hut 8 HUT.O font un bond avant le marché
** Les actions de CIFR ont augmenté de 6,8% et celles de Hut 8 de 3,7%, tandis que les actions de BITF cotées aux États-Unis ont augmenté de 9,2%
** La société de négoce Jane Street a annoncé une participation de 5 % dans chacune des sociétés CIFR, BITF et HUT jeudi en fin de journée
** Jane Street est désormais le troisième plus grand actionnaire de CIFR et le plus grand actionnaire de BITF, selon les données compilées par LSEG
** Jane Street est le cinquième actionnaire de HUT
** À la dernière clôture, CIFR a augmenté de 272 %, BITF de 180 % et HUT de 98 % depuis le début de l'année
