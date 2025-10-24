Cipher Mining augmente après la révélation de la participation de Jane Street

24 octobre - ** Les actions de la société de minage de bitcoin s et d'infrastructure de centres de données Cipher Mining

CIFR.O ont bondi de 6,6 % à 18,40 $ en pré-ouverture ** La société de négoce Jane Street a révélé une participation de 5 % dans CIFR jeudi en fin de journée

** Jane Street est maintenant le troisième plus grand actionnaire de CIFR après V3 Holding et Vanguard Group

** 12 courtiers sur 14 évaluent CIFR à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; PT médian de 16,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de CIFR ont plus que triplé depuis le début de l'année