Cipher Mining augmente après la révélation de la participation de Jane Street
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions de la société de minage de bitcoin s et d'infrastructure de centres de données Cipher Mining

CIFR.O ont bondi de 6,6 % à 18,40 $ en pré-ouverture ** La société de négoce Jane Street a révélé une participation de 5 % dans CIFR jeudi en fin de journée

** Jane Street est maintenant le troisième plus grand actionnaire de CIFR après V3 Holding et Vanguard Group

** 12 courtiers sur 14 évaluent CIFR à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; PT médian de 16,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de CIFR ont plus que triplé depuis le début de l'année

