Cinq points : L'attente en vaut-elle la peine ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La réunion tant attendue de la Réserve fédérale américaine de décembre est presque là.

Mais ce n'est pas le seul enjeu pour les marchés financiers: les banques centrales du Canada, de la Suisse, de l'Australie et de la Turquie se réunissent également et les dernières données sur la Chine sont à étudier.

Alden Bentley à New York, Rae Wee à Singapour et Dhara Ranasinghe, Amanda Cooper et Karin Strohecker à Londres vous proposent un tour d'horizon de la semaine à venir sur les marchés mondiaux.

1/ ENFIN

Les spéculations sur la question de savoir si la Fed va relâcher ses taux pour la troisième fois la semaine prochaine ont fait le tour de la question depuis la baisse des taux d'octobre.

Après une période difficile, Wall Street est à nouveau stimulée par l'idée qu'une nouvelle réduction est une affaire entendue.

Les décideurs politiques n'étaient pas unanimes sur la dernière baisse et les divergences demeurent . Plusieurs d'entre eux penchent en faveur d'une baisse des taux, et le président Donald Trump maintiendra la pression pour que les taux baissent .

Le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné "des points de vue très divergents sur la manière de procéder", refroidissant la certitude du marché en disant qu'une baisse en décembre n'était pas acquise d'avance.

Et l'opacité sur l'économie demeure. Les données sur l'inflation de novembre seront publiées dans la semaine à venir. Certaines données ont été communiquées au compte-gouttes depuis la réouverture du gouvernement le 13 novembre, mais les données sur l'emploi d'octobre et de novembre ne sont publiées qu'après la réunion de la Fed.

Les contrats à terme sur les taux reflètent la confiance dans une réduction d'un quart de point, mais les traders sont mercuriens. Les probabilités étaient récemment inférieures à 50/50.

2/ TOUJOURS DANS LES BOIS

La lutte de la Chine contre un effondrement de l'immobilier qui dure depuis des années et une demande intérieure anémique montrent peu de signes de reprise alors que la fin de l'année se rapproche et que le temps presse pour que Pékin mette en place de nouvelles mesures de relance afin de soutenir son économie.

Les données commerciales attendues lundi et les chiffres de l'inflation de mercredi pourraient brosser un tableau tout aussi sombre , en gardant les investisseurs concentrés sur l'agenda économique pour l'année à venir, qui sera dévoilé plus tard ce mois-ci.

Les défauts de paiement sont également sous les feux de la rampe, China Vanke , qui était autrefois le premier constructeur de maisons du pays en termes de ventes, demande une extension d'un an pour le remboursement de ses obligations onshore.

Une réunion des détenteurs d'obligations est prévue pour le 10 décembre.

En Australie, la banque centrale se réunit mardi et devrait laisser ses taux inchangés dans une économie qui continue de tourner à plein régime .

3/ BLOQUÉ À ZÉRO

La Banque nationale suisse maintiendra très certainement ses taux à 0 % lors de sa réunion de jeudi. Ils devraient rester bloqués à ce niveau en 2026, même si l'inflation a glissé vers le bas de la fourchette de la BNS .

Les responsables s'attendent à une hausse de l'inflation, mais ils ont également déclaré qu'ils toléreraient une baisse temporaire de l'inflation en dessous de 0 %. Les droits de douane américains n'aident pas, mais l'un des plus grands maux de tête de la BNS est d'origine nationale: la monnaie.

Le franc CHF= s'est apprécié de près de 12 % par rapport au dollar cette année et devrait connaître sa meilleure année depuis 2002. Le franc suisse a à peine bougé par rapport à l'euro en 2025 EURCHF= , mais au cours des cinq dernières années, il a gagné 14 %.

Sachant que l'Europe est le plus grand marché de la Suisse, représentant environ la moitié de ses exportations totales, cette force nuit à tout le monde, des horlogers aux gestionnaires de fortune.

4/ LA SEULE FAÇON DE DESCENDRE (SI VOUS ÊTES EN TURQUIE)

La banque centrale turque fixera ses taux jeudi - il ne fait guère de doute qu'elle les réduira, mais l'ampleur de cette réduction fait l'objet d'un vif débat.

L'inflation de novembre, à un peu plus de 31% , a été étonnamment faible pour le chiffre principal grâce à la baisse des prix des denrées alimentaires, mais les pressions croissantes des services, y compris les loyers, rendent l'inflation plus difficile qu'on ne l'espérait.

L'objectif d'inflation de la banque centrale pour la fin de l'année 2025 est de 24 %, avec une fourchette de prévisions de 31 %-33 %. Les marchés attendent de cette dernière réunion de politique monétaire de l'année des signaux sur le rythme de l'assouplissement futur, le taux principal se situant désormais à 39,5 %. JPMorgan s'attend à une réduction de 100 points de base, mais n'exclut pas une réduction de 150 points de base.

Parallèlement, la banque centrale du Brésil devrait maintenir ses taux au plus haut depuis 20 ans, à 15 %, mercredi, mais un ralentissement économique plus important que prévu a alimenté les paris d'une réduction en janvier.

5/ LE COMMERCE DE LA RÉ-ACCÉLÉRATION

Avec les récents soubresauts du bitcoin (qui a subi en novembre sa plus forte baisse mensuelle depuis février), et les obligations japonaises qui ont pris une claque , on pourrait penser que les sonnettes d'alarme de la prudence sont en train de retentir.

Pourtant, les personnes intelligentes présentes dans la salle semblent résolument optimistes pour l'année à venir, à en juger par certaines des perspectives 2026 qui se dessinent. Ils s'en tiennent pour l'essentiel à des paris haussiers sur les actions - en particulier sur le marché américain de la technologie .

Lombard Odier appelle cela le commerce de ré-accélération, la croissance économique mondiale devant entraîner une hausse des actions "diversifiées". BNP Paribas prévoit une croissance de la zone euro supérieure au consensus.

L'euro est de nouveau en hausse, et même les discussions sur l'éclatement de la bulle de l'intelligence artificielle n'ont pas vraiment entamé les actions.

Peut-être que le degré d'optimisme lui-même - sur des marchés où le consensus n'a pas toujours eu raison - justifie une certaine prudence.