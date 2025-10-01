Cinq États américains intentent une poursuite antitrust contre Zillow et Redfin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cinq États américains ont déposé une plainte antitrust accusant Zillow Group ZG.O et Redfin Corp

RKT.N d'avoir mis en place un stratagème illégal pour cesser de se faire concurrence pour les annonces d'appartements.

La plainte de la Virginie, de l'Arizona, du Connecticut, de New York et de Washington a été déposée mercredi devant le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie. Une plainte similaire a été déposée mardi par la Commission fédérale du commerce des États-Unis (U.S. Federal Trade Commission).