 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 982,00
+1,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cinq États américains intentent une poursuite antitrust contre Zillow et Redfin
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cinq États américains ont déposé une plainte antitrust accusant Zillow Group ZG.O et Redfin Corp

RKT.N d'avoir mis en place un stratagème illégal pour cesser de se faire concurrence pour les annonces d'appartements.

La plainte de la Virginie, de l'Arizona, du Connecticut, de New York et de Washington a été déposée mercredi devant le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie. Une plainte similaire a été déposée mardi par la Commission fédérale du commerce des États-Unis (U.S. Federal Trade Commission).

Valeurs associées

ROCKET COS RG-A
19,590 USD NYSE +1,03%
ZILLOW GRP RG-A
71,8600 USD NASDAQ -3,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank