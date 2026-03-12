Ciena augmente après que les analystes de TD Cowen ont commencé à la couvrir avec une note d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 mars - ** Les actions de Ciena CIEN.N augmentent de 1,1 % à 343,88 $ après que les analystes de TD Cowen ont commencé à couvrir la société de réseaux avec une note d'achat
** CIEN est en passe d'enregistrer sa quatrième séance consécutive de gains ** Nous considérons Ciena comme un bénéficiaire clé de la demande d'infrastructure d'IA et voyons son positionnement fort dans l'ICD comme bien complété par sa récente acquisition de Nubis pour la connectivité intra-datacenter. Ciena est exposée à chaque domaine de mise à l'échelle et est à l'abri des nombreuses préoccupations que nous avons dans chacun d'eux", a déclaré Sean O'Loughlin, analyste chez TD Cowen, dans une note à l'intention des investisseurs
** TD Cowen a fixé les prévisions pour CIEN à 425 $ ** 19 analystes couvrent CIEN, lui attribuant une note moyenne de "note d'achat" et une prévision médiane de 335 $, selon les données de LSEG
** CIEN est en hausse de 46,9 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 3,7 % de l'indice composite NASDAQ ( .IXIC )
