Cie des Alpes: prise de participation dans Terrésens

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce avoir signé un accord engageant portant sur une prise de participation de 33% au capital de Terrésens, pour un montant de 6,9 millions d'euros. La réalisation de la transaction sera effective dans les prochaines semaines.



Terrésens crée, réhabilite, vend et exploite des résidences hôtelières positionnées sur un segment premium dans des stations d'altitude et station-villages des Alpes Françaises. Au cours de l'exercice 2024 elle a réalisé un chiffre d'affaires total de 68 millions d'euros.



Géraud Cornillon, fondateur de Terrésens, reste à la tête de l'entreprise avec 57% du capital, mais la Compagnie des Alpes disposera d'une option d'achat, lui permettant de monter à hauteur de 80% dans le capital d'ici trois à quatre ans.





