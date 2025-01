Cie des Alpes: forte hausse de l'activité au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 18:31









(CercleFinance.com) - Cie des Alpes fait part d'un CA de 261,8 ME pour le 1er trimestre 24/25, en progression de 30,7% par rapport au 1er trimestre 2023/24 et de +23,4% à périmètre comparable.



A périmètre comparable, l'activité ressort en hausse de 19,7% pour les domaines skiables et activités outdoor, à +25,4% pour Distribution & Hospitality et +25,3% pour les parcs de loisirs.



Les bonnes performances enregistrées au 1er trimestre 2024/25 confortent la Compagnie des Alpes dans son objectif de réaliser une croissance de l'ordre de 10% de son Excédent Brut Opérationnel sur l'ensemble de l'exercice.



'Le fort enneigement dans les stations du Groupe ainsi que le bon niveau des réservations rendent le groupe confiant pour la suite de la saison notamment pour les vacances scolaires de février', explique en substance Cie des Alpes.





