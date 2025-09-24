Cidara Therapeutics fait un bond en avant après l'accélération d'un essai de phase avancée pour un traitement antigrippal

24 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Cidara Therapeutics CDTX.O augmentent de 17,9 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis 5 ans, soit 87,25 $ ** La société déclare qu'elle a accéléré de six mois l'étude de phase avancée de son traitement expérimental contre la grippe, CD388

** Suite aux commentaires de la FDA, l'étude inclura désormais des adultes en bonne santé âgés de plus de 65 ans, ainsi que des personnes âgées de plus de 12 ans présentant des conditions à haut risque ou un système immunitaire affaibli - CDTX

** Dans l'essai de phase avancée, la société testera l'innocuité et l'efficacité d'une dose unique de 450 mg de CD388, administrée sous forme de piqûre sous la peau au début de la saison grippale

** RBC s'attend à ce que le développement du CD388 progresse rapidement et pense qu'il pourrait générer des ventes mondiales d'environ 3,7 milliards de dollars à l'avenir

