 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 821,00
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cidara Therapeutics fait un bond en avant après l'accélération d'un essai de phase avancée pour un traitement antigrippal
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Cidara Therapeutics CDTX.O augmentent de 17,9 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis 5 ans, soit 87,25 $ ** La société déclare qu'elle a accéléré de six mois l'étude de phase avancée de son traitement expérimental contre la grippe, CD388

** Suite aux commentaires de la FDA, l'étude inclura désormais des adultes en bonne santé âgés de plus de 65 ans, ainsi que des personnes âgées de plus de 12 ans présentant des conditions à haut risque ou un système immunitaire affaibli - CDTX

** Dans l'essai de phase avancée, la société testera l'innocuité et l'efficacité d'une dose unique de 450 mg de CD388, administrée sous forme de piqûre sous la peau au début de la saison grippale

** RBC s'attend à ce que le développement du CD388 progresse rapidement et pense qu'il pourrait générer des ventes mondiales d'environ 3,7 milliards de dollars à l'avenir

** RBC a ajouté que la FDA a indiqué qu'un essai de phase III serait suffisant pour soutenir la demande, les données de l'essai antérieur de phase IIb contribuant au processus, ce qui atténue les craintes de certains investisseurs concernant des retards potentiels ** L'action depuis le début de l'année, si l'on tient compte des mouvements de la séance

Valeurs associées

CIDARA THERAPEUT
87,7500 USD NASDAQ +19,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank