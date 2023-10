CIBOX : Résultats semestriels 2023 / Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2023

Résultats semestriels 2023

Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2023

Une activité logiquement en repli dans un contexte de marché toujours contrasté

Des pertes d'exploitation stabilisées grâce au plan de réduction des coûts

Des avancées décisives sur le projet industriel de Revin avant le tournant de 2024

18 octobre 2023. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, présente ses résultats au titre du premier semestre 2023 et son chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2023.

Données en K€ 30/06/23 30/06/22 Chiffre d'affaires 2 463 4 565 Marge brute [1]

En % 557

22,6% 871

19,1% Résultat d'exploitation -1 114 -1 126 Résultat financier -326 -174 Résultat exceptionnel 42 -2 Résultat net -1 398 -1 302

Une année 2023 de transition avec une activité marquée par le contexte de marché défavorable

Comme annoncé dans la communication du 18 juillet, l'activité du premier semestre est restée pénalisée par un contexte marqué par les tensions inflationnistes et sociales qui ont pesé logiquement sur la dynamique du marché avec des décalages de commandes et un attentisme persistant des donneurs d'ordre. Dans ce contexte, CIBOX affiche un chiffre d'affaires de 2,5 M€ au premier semestre 2023 à comparer aux 4,5 M€ réalisés sur la même période de 2022.

Malgré ce ralentissement, Cibox demeure convaincu que la dynamique à moyen terme du marché de la micro-mobilité reste positive, du fait d'un changement pérenne de comportement en matière de mobilité, et notamment des jeunes, encore renforcé par le contexte de pouvoir d'achat contraint. Pour rappel, selon la confédération européenne de l'industrie du vélo, le marché du vélo devrait atteindre 30 millions d'unités vendues en 2030, dont la moitié seront des vélos électriques, soit un volume annuel quatre fois plus élevé qu'aujourd'hui. En France, le plan vélo, annoncé par le gouvernement avant l'été, fixe comme priorité le soutien de la filière de production, avec l'ambition d'augmenter la production annuelle de 854.000 vélos en 2022 à 2 millions en 2030 [2] .

Ces perspectives prometteuses vont favoriser l'émergence d'acteurs industriels européens compétitifs disposant d'une taille critique et maîtrisant tant la conception que la production. Pour profiter pleinement de ces opportunités, CIBOX a ainsi concentré ses efforts sur l'exécution de sa feuille de route industrielle et préparé son changement de dimension avec en ligne de mire la mise en service dès 2024 du site de Revin qui va permettre à Cibox de disposer d'une capacité de production de plus de 150 000 vélos électriques par an.

Stabilisation de la perte d'exploitation

Le repli de l'activité pèse mécaniquement sur les résultats du premier semestre 2023. Cet impact a toutefois été limité par la mise en œuvre d'un plan volontaire de réduction des coûts permettant de limiter les pertes de la période : réduction des coûts opérationnels et notamment des loyers et des coûts salariaux, recentrage des développements sur les produits stratégiques à lancer sur 2024.

La marge brute atteint 557 K€ contre 871 K€ au premier semestre 2022. Elle représente 22,6% du chiffre d'affaires, soit une hausse de 3,5 points par rapport au 30 juin 2022, dans un contexte d'amélioration des conditions d'achat et des coûts de transport maritime.

Les autres achats et charges externes sont restés stables à 1,1 M€. Les charges de personnel ont été réduites à 0,5 M€ contre 0,8 M€ au premier semestre 2022, à la suite d'un plan d'économie et du transfert à Revin de l'activité 3 R (Réparation, Reconditionnement, Recyclage) intervenue en juin 2023.

Grâce aux mesures d'économie prises et à la bonne tenue de la marge, la perte d'exploitation est stabilisée à (1,1 M€).

Après prise en compte du résultat financier intégrant la dépréciation de l'auto-détention et des titres détenus dans la société cotée DMS et du résultat exceptionnel, le résultat net de l'exercice est négatif à hauteur de 1,4 M€ à comparer à la perte de 1,3 M€ enregistrée au premier semestre 2022.

Situation financière

A fin juin 2023, la trésorerie s'élevait à 1,7 M€ contre 3,3 M€ à fin décembre 2022, intégrant les disponibilités (1,0 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société cotée DMS (0,5 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,2 M€).

Il est à noter que cette position de trésorerie à fin juin 2023 n'intègre pas le produit de l'augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant de 1,25 M€ réalisée en août 2023 ni le tirage de la dernière tranche d'obligations remboursables en actions d'un montant de 0,5 M€ réalisée en août 2023.

Au 30 juin 2023, la dette financière brute s'établit à 3,7 M€ (4,7 M€ au 31 décembre 2022) et se compose essentiellement de l'encours du contrat d'affacturage (0,5 M€), d'obligations remboursables en actions (1,4 M€) et d'autres engagements (1,9 M€) pour lesquels la part courante au 30 juin 2023 s'élève à 1,0 M€.

Précision sur la réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominal des actions

Le 12 octobre 2023 CIBOX a annoncé une réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominal des actions. CIBOX rappelle que cette opération n'a aucune incidence sur le nombre d'actions en circulation, leur valeur et le niveau des fonds propres.

Démarrage d'activité à Revin : 6 mois d'avance sur le plan de marche

Cap sur 2024 pour un nouveau départ dans la croissance et l'amélioration des résultats

Le deuxième semestre devrait continuer à s'inscrire dans un contexte de marché en demi-teinte matérialisé par l'évolution du chiffre d'affaires non audité du troisième trimestre en repli à 1,0 M€ (vs 4,8 M€ au troisième trimestre 2022).

Malgré ces conditions de marchés temporairement plus difficiles, CIBOX maintient le cap dans l'exécution de sa stratégie industrielle et commerciale.

Depuis le début de l'exercice, des avancées décisives ont été réalisées à Revin.

Une première étape importante a été franchie en juin avec l'ouverture sur le futur site industriel de l'atelier 3 R (Réparation, Reconditionnement, Recyclage), conformément au calendrier présenté.

Début octobre, le Groupe a annoncé la mise en service de sa première ligne de production dès janvier 2024 avec près de 6 mois d'avance sur le plan annoncé.

La deuxième ligne de production sera, quant à elle, livrée et opérationnelle à la fin du premier semestre 2024 permettant de répondre à de futures prises de commandes et à l'extension des partenariats en cours de discussion.

Au total, sur l'année 2024, CIBOX s'organise pour atteindre l'objectif de 50 000 vélos électriques.

Pour atteindre cet objectif et soutenir la relance de la dynamique commerciale, l'équipe de vente est désormais structurée autour de trois pôles :

Partenariats industriels , sous la responsabilité de Parker Zhang arrivé au sein de la société en janvier 2023 en charge des contrats de sous-traitance de fabrication de vélos sur le site de Revin ;

, sous la responsabilité de Parker Zhang arrivé au sein de la société en janvier 2023 en charge des contrats de sous-traitance de fabrication de vélos sur le site de Revin ; Retail France : l'activité historique est confiée à Fernando Salgueiro qui prend la Direction commerciale ;

: l'activité historique est confiée à Fernando Salgueiro qui prend la Direction commerciale ; International : cette activité est désormais animée par un nouveau directeur des ventes qui a rejoint CIBOX le 10 octobre. Il a la charge du développement de l'activité auprès de distributeurs et retailers hors de France avec un focus sur l'Europe de l'Ouest, la Scandinavie, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient. Ses 15 ans d'expérience dans le secteur de la mobilité doivent permettre à CIBOX de développer les ventes de ses nouvelles gammes de trottinettes et des futurs vélos fabriqués à Revin.

Au regard de ces perspectives favorables, CIBOX réaffirme son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2027/2028.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023

Le Conseil d'administration s'est réuni le 18 octobre 2023 pour arrêter les comptes semestriels du premier semestre 2023 qui fait l'objet d'une revue limitée par le commissaire aux comptes.

Le rapport financier semestriel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financiers » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 31 octobre 2023.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 4e trimestre 2023 le 24 janvier 2024 après Bourse

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2022, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des ventes (achats consommés + variation de stocks + droits de douane + transport sur achat)

[2] Comité interministériel Vélo et Marche du 5 mai 2023