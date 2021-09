CIBOX : Résultats semestriels 2021

Résultat d'exploitation en perte de (304) K€ dans un environnement difficile

Poursuite des investissements dans un contexte de marché porteur

Perspective de croissance confirmée à ce jour pour l'ensemble de l'exercice 2021

Modification des caractéristiques des BSAR 2020

23 septembre 2021. Cibox, entreprise française d'électronique grand public experte de la micro-mobilité électrique, présente ses résultats du premier semestre 2021.

Données en K€ 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 5 851 7 245 -1 394 -19% Marge brute[1] 1 328 1 519 -191 -13% Résultat d'exploitation -304 377 -681 NS Résultat financier -69 -326 +257 NS Résultat exceptionnel -9 424 -433 NS Résultat net -382 475 -857 NS

Un premier semestre marqué par les difficultés en approvisionnement de composants

Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,9 M€ à comparer à un chiffre d'affaires de 7,2 M€ sur la même période en 2020, soit une baisse de 19%. Ce niveau d'activité est conforme aux attentes de l'entreprise pour le premier semestre 2021.

La marge brute du semestre s'élève à 1,3 M€, soit 22,7% du chiffre d'affaires, la marge ayant été particulièrement impactée par la forte augmentation des coûts de transport maritime subie depuis le début de l'année (impact d'environ 3 points de marge sur les commandes honorées).

Au premier semestre 2021 et comme précédemment annoncé, Cibox a continué ses investissements, notamment en matière de développement produit mais aussi au travers du renforcement de ses équipes. En conséquence, les charges de personnel et les dotations aux amortissements ont augmenté de 0,32 M€ et de 0,05 M€ respectivement par rapport au premier semestre 2020. Ces investissements vont se poursuivre, dans un contexte de croissance de nos marchés.

Compte-tenu de ces éléments, le résultat d'exploitation au premier semestre 2021 est une perte de (0,3) M€.

Après prise en compte d'un résultat financier de (0,1) M€ le résultat net du premier semestre 2021 s'élève à (0,4) M€.

Une trésorerie renforcée par une augmentation de capital en juillet 2021

Au 30 juin 2021, la trésorerie s'élevait à 3,0 M€, contre 6,3 M€ à fin 2020, intégrant les disponibilités (1,6 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société DMS (0,5 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,8 M€). La baisse de la trésorerie du semestre s'explique principalement par une hausse du BFR en relation avec l'activité du second semestre 2021.

La dette financière nette de trésorerie s'élève au 30 juin 2021 à 0,5 M€ pour des capitaux propres de 5,1 M€ à cette même date. Au cours du semestre, Cibox a poursuivi son recours à l'affacturage (factures et commandes).

La trésorerie a par ailleurs été renforcée en juillet 2021 par la réalisation d'une émission de bons d'émission d'obligations remboursables en actions, intégralement souscrite à la date du présent communiqué, qui a permis à Cibox de percevoir 1,4 million d'euros après déduction des frais d'émission.

Perspectives du second semestre 2021

Le portefeuille de commandes reste bien orienté et permet de confirmer, à la date du présent communiqué, la perspective de croissance des ventes pour l'ensemble de l'année 2021. Néanmoins, l'entreprise continue de faire face à des aléas, notamment en matière de transport et de difficultés d'approvisionnement de certains composants, qui pourraient entraîner des décalages de livraison, dont une partie sur 2022. Les équipes sont pleinement mobilisées pour faire face à ces enjeux et réaliser le portefeuille de commandes.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021

Le Conseil d'administration s'est réuni le 23 septembre 2021 pour arrêter les comptes semestriels du premier semestre 2021 qui ont fait l'objet d'une revue limitée par le commissaire aux comptes.

Le rapport financier semestriel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financiers » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 29 septembre 2021.

Modification du plan de BSAR 2020

En 2020, l'entreprise a mis en place un plan de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR 2020) destiné à accélérer les investissements en innovation dans le cas de l'exercice de ces bons par ses actionnaires historiques. Les conditions de marché n'ayant pas permis un exercice significatif des BSAR, l'entreprise a mis en œuvre des sources de financement alternatives.

Toujours soucieux de fidéliser ses actionnaires, le Conseil d'Administration du 23 septembre 2021 a décidé de proposer aux porteurs de BSAR 2020 des modifications des modalités d'exercice consistant à ramener le prix d'exercice des BSAR à 0,13 euro et à étendre la maturité de ces instruments au 30 novembre 2021. Une assemblée générale des porteurs de BSAR va ainsi être convoquée pour le 12 octobre 2021 afin d'approuver ces modifications qui sont favorables aux porteurs de BSAR 2020.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 le 14 octobre 2021 après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2020, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,5 M€, en croissance de +106%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

Contact

Relations Investisseurs investisseurs@ciboxcorp.com

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des ventes (achats consommés + variation de stocks + droits de douane + transport sur achat)

