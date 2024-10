CIBOX : Cibox : Résultats semestriels 2024 / Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

Résultats semestriels 2024

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024

Une croissance dynamique Progression du chiffre d'affaires de 72% sur le 1 er Semestre Accélération de l'activité confirmée au 3ème trimestre 2024 : 2,6 M€ (+167% vs T3 2023). Soit une progression totale sur les 9 premiers mois 2024 de 94% par rapport à la même période 2023.

Des résultats en amélioration impactés par des dépenses liées au déploiement du site de Revin

Assemblage des premiers vélos à Revin, mise en service du site définitif à compter du premier trimestre 2025

Lancement d'une nouvelle ligne d'obligations remboursables en actions pour un montant maximal de 2 M€

16 octobre 2024. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2024.

Données en K€ 30/06/24 30/06/23 Chiffre d'affaires 4 233 2 463 Marge brute [1]

En % 935

22,1% 557

22,6% Résultat d'exploitation -935 -1 114 Résultat financier -36 -326 Résultat exceptionnel 1 42 Résultat net -970 -1 398

Solide reprise de l'activité au premier semestre

Comme annoncé dans le communiqué du 17 juillet 2024, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024, atteint 4,2 M€, en hausse significative de 67% par rapport au premier semestre 2023. Cette croissance s'est accélérée au fil des mois avec un second trimestre en hausse de 71% par rapport au 2 ème trimestre 2023.

Au-delà de la base de comparaison favorable par rapport à l'année 2023 en fort repli, la Société tire les premiers bénéfices de sa stratégie commerciale :

Via YEEP.ME la marque de CIBOX offrant de la simplicité, de la durabilité et de l'accessibilité. Au 1 er semestre, les marques CIBOX ont représenté 65% des ventes totales ;

semestre, les marques CIBOX ont représenté 65% des ventes totales ; Via le renforcement de la pénétration sur les canaux digitaux sur le site de YEEP.ME et sur les market places. Ce canal a concentré 40% des ventes au premier semestre. Parmi ces ventes, 30% ont été faites en dehors de France ;

Via l'extension de ses référencements sur les réseaux physiques et en particulier dans la grande distribution (50% des ventes au 1 er semestre). La dynamique sur ces réseaux a profité du partenariat conclu avec le grossiste Mobility qui a permis l'ouverture de plus de 120 nouveaux points de vente depuis le début de l'année.

Grâce à ces avancées, les produits CIBOX sont aujourd'hui présents dans plus de 200 magasins et/ou sites marchands (Auchan, Leclerc, Hyper U, Feu Vert, Intermarché, Decathlon, …).

La Société a vendu plus de 11 000 véhicules de micro-mobilité sur les 6 premiers mois de l'année contre 4 000 sur la même période de 2023.

Des résultats en amélioration malgré des dépenses toujours importantes pour le déploiement du site de Revin

La reprise de l'activité et la poursuite d'une stricte discipline de gestion s'inscrivent positivent dans les résultats du semestre malgré des dépenses encore importantes dans les dernières étapes avant le déploiement du site de Revin.

La marge brute atteint 1 M€ contre 0,6 M€ à la même période en 2023. Elle représente 22,1% du chiffre d'affaires soit un taux de marge globalement stable par rapport à l'année précédente.

Les autres achats et charges externes affichent une hausse de l'ordre de 8% (vs S1 2023) pour atteindre 1,2 M€ au 1 er semestre 2024. Cette hausse comprend notamment des coûts spécifiques au projet de Revin.

Les charges de personnel ont également augmenté. Elles atteignent 0,6 M€ en hausse de 17% par rapport au 1 er semestre 2023. Les recrutements nécessaires pour accompagner la mise en service du site industriel de Revin ont mécaniquement impacté ce poste de dépense.

Au total, la perte d'exploitation atteint 0,9 M€ sur le premier semestre 2024 (contre une perte de près de 1,1 M€ au S1 2023). Cette amélioration profite de la hausse du niveau d'activité et de la poursuite d'une stricte discipline de gestion malgré les frais engagés sur le site ardennais.

Après prise en compte du résultat financier, la perte nette comptable s'élève à 1,0 M€. Cette perte est en baisse de 31% par rapport au 1 er semestre 2023.

Une situation financière renforcée par un nouveau financement :

Lancement ce jour d'une nouvelle ligne d'obligations remboursables en actions pour un montant maximal de 2 M€

A fin juin 2024, la trésorerie s'élevait à 1,4 M€ contre 1,3 M€ à la fin de l'année 2023, intégrant les disponibilités (1,1 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société cotée DMS (0,3 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,1 M€).

La variation de trésorerie d'exploitation est négative de 0,5 M€ sur le premier semestre 2024 (stable vs le premier semestre 2023). Le cash-flow total sur la période est positif à hauteur de 0,1 M€ (vs une consommation totale de trésorerie de 1,7 M€ au 1 er semestre 2023).

A fin juin 2024, la dette financière s'établit à 3,8 M€ et est essentiellement composée d'obligations remboursables en actions (1,3 M€) et d'autres engagements (2,5 M€) auprès des établissements de crédit.

Le solde des obligations remboursables en actions liées au contrat signé avec IRIS en décembre 2022 pour un montant de 2 M€ a été remboursé début octobre 2024.

Afin d'accompagner la reprise de l'activité et le besoin en fonds de roulement associé et de soutenir la montée en puissance du site de Revin, CIBOX a annoncé ce jour le tirage de nouvelles lignes d'obligations remboursables en actions pour un montant maximal de 2 M€.

Accélération de la croissance au troisième trimestre : chiffre d'affaires en hausse de 167%

Sur le terrain commercial, la dynamique de croissance des derniers mois devrait se confirmer sur l'ensemble du second semestre. Ainsi au troisième trimestre, le chiffre d'affaires (2,6 M€) affiche une hausse de 167% par rapport à la même période de 2023.

Dans le prolongement du premier semestre, les marques, les ventes digitales et l'extension des référencements ont été au cœur de cette performance satisfaisante.

Démarrage des premières productions depuis septembre

Mise en service du site définitif à compter du premier trimestre 2025

CIBOX aborde la seconde partie de l'exercice avec confiance.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 19 septembre 2024, CIBOX a sorti ses premiers vélos électriques sur le site temporaire à Revin. Avec 35 collaborateurs sur place, la Société réalise d'ores et déjà l'assemblage complet, le montage des roues et la programmation de la partie électronique de ses produits. Compte tenu du retard sur la livraison du bâtiment définitif, du cadrage de certains sujets administratifs et du rythme actuel de production sur le site temporaire, l'objectif de production de 15 000 vélos dès cette année ne sera toutefois pas atteint. La priorité étant la formation des équipes et leur montée en compétences.

Les travaux du bâtiment définitif ayant bien avancé ces derniers mois, l'entreprise fixera d'ici la fin d'année la date d'installation et programmera la période de transition avec un transfert définitif de ses opérations dans le nouveau bâtiment qui devrait s'opérer début 2025.

La montée en charge de la production est désormais attendue à compter du premier trimestre 2025 dans le nouveau bâtiment et l'implantation des dernières machines. Une fois cette organisation industrielle en place, CIBOX pourra accélérer sa stratégie de prise de parts de marché à l'échelle européenne fort de capacités de productions démultipliées et compétitives.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024

Le rapport financier semestriel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financiers » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 31 octobre 2024.

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2023, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des ventes (achats consommés + variation de stocks + droits de douane + transport sur achat)