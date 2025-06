CIBOX : CIBOX inaugure son usine de vélos électriques à Revin : un nouvel élan pour l'industrie française et la mobilité durable

CIBOX inaugure son usine de vélos électriques à Revin : un nouvel élan pour l'industrie française et la mobilité durable

Revin, le 11 juin 2025 - CIBOX, expert français de la micromobilité électrique, inaugure aujourd'hui son usine de production de vélos électriques sur le site emblématique de l'ancienne manufacture Porcher, à Revin (Ardennes).

Cette inauguration, en présence de M. Joël Dubreuil, sous-préfet des Ardennes, de M. Franck Leroy, président de la Région Grand Est, de M. Bernard Dekens, président de la Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, ainsi que de nombreux élus et représentants des partenaires institutionnels et économiques, marque une étape majeure dans la stratégie de réindustrialisation du territoire. Portée par les pouvoirs publics, elle s'inscrit pleinement dans les ambitions du plan local de mobilité 2025 de la Région Grand Est : faire émerger une mobilité décarbonée, inclusive et ancrée dans les territoires.

Une usine porteuse de sens et de promesses

Implantée sur une surface de 17 500 m², cette nouvelle unité industrielle est le fruit d'une réhabilitation ambitieuse du site historique Porcher, véritable symbole de l'héritage ouvrier de Revin. En seulement 15 mois, les bâtiments ont été métamorphosés pour accueillir des lignes d'assemblage de dernière génération, un atelier de fabrication de roues et divers équipements techniques de pointe. La production a démarré en avril 2025.

Déjà une trentaine d'emplois a été créée, avec une montée en puissance attendue dans les prochains mois : à horizon fin 2025, l'usine ambitionne de produire jusqu'à 600 vélos par jour, soit 150 000 unités par an, destinés aux marchés français et européen. Ce développement s'appuie sur une politique volontariste de formation, d'insertion professionnelle et de partenariats en circuits courts.

« Produire nos propres vélos électriques en France, dans une usine que nous avons imaginée, rénovée et équipée, c'est une immense fierté. Cette inauguration concrétise des mois de travail avec les acteurs du territoire au service d'une ambition claire : changer d'échelle et construire une filière industrielle française de la mobilité électrique », déclare M. Georges Lèbre, Président directeur général de CIBOX.

Un projet fédérateur, au cœur des transitions

Soutenu par l'État et les collectivités locales, le projet CIBOX à Revin incarne une dynamique collective de renaissance industrielle, dans un esprit de co-construction territoriale. Il contribue à structurer un écosystème local innovant autour de la mobilité durable, avec une attention portée à la sobriété énergétique, à la durabilité des matériaux utilisés et aux circuits courts et à la relocalisation des chaînes de valeur.

Depuis 2022, la Région Grand Est et l'État (dans le cadre du plan France Relance) appuient la montée en puissance de l'outil industriel de CIBOX : portage immobilier via la SPL dont la Région est le premier cofinanceur, aide à l'investissement sur l'outil de production de 800 000 euros côté Région et accompagnement sur le volet recrutement.

« Ce projet redonne vie à un lieu chargé d'histoire, crée de l'emploi local et pose les fondations d'un avenir industriel que nous souhaitons durable, résilient et humain » , souligne M. Bernard Dekens, président de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse.

La présence des représentants de l'État et des collectivités régionales témoigne l'importance d'une coopération forte entre acteurs publics et privés devant les défis économiques, sociaux et environnementaux.

« L'industrie fait partie de notre héritage, mais aussi de notre avenir. Le projet de CIBOX à Revin illustre avec force ce que signifie réindustrialiser un territoire : redonner vie, recréer de l'activité, former, insérer, innover. C'est une fierté collective », déclare M. Franck Leroy, président de la région Grand Est.

« Ce projet exemplaire est le fruit d'un engagement collectif au service de la relance industrielle et de la transition écologique de notre pays. L'État salue cette dynamique territoriale remarquable » , conclut M. Joël Dubreuil, sous-préfet des Ardennes.

Une usine au service de la mobilité de demain

Avec cette nouvelle unité de production, CIBOX entend jouer un rôle central dans la constitution d'une filière française de mobilité propre, au croisement de l'innovation technologique, de l'excellence industrielle et de l'engagement territorial.

L'usine de Revin devient ainsi un pilier stratégique de la transition vers des modes de transport, plus durables, résilients et compétitifs, en parfaite cohérence avec les grandes priorités régionale et nationale en matière de réindustrialisation et de lutte contre le changement climatique.

À propos de CIBOX

Créée en 1995, CIBOX est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, CIBOX a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs. Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ). En 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 M€. L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME. www.ciboxcorp.com

À propos de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse

La Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse est une intercommunalité de 19 communes crée en 2002 par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2001, conformément à la Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. L'intercommunalité exerce les compétentes de développement économique du territoire, de l'aménagement des espaces et de l'action social, entre autres. La Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse rassemble plus 26 000 habitants sur son territoire. https://www.ccarm.fr

À propos de la Région Grand Est

La Région Grand Est est engagée dans une politique environnementale ambitieuse, centrée sur la préservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et la transition énergétique. Elle vise à devenir une région bas carbone et à énergie positive d'ici 2050, en accélérant notamment les projets de rénovation énergétique, en favorisant les énergies renouvelables et en soutenant des mobilités durables. Grâce à des initiatives telles que le programme européen LIFE Biodiv'Est, les lycées verts ou encore le dispositif Climaxion, la Région Grand Est se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique et la construction d'un avenir plus vert. www.grandest.fr

