CIBOX : CIBOX annonce la mise en service anticipée de sa 1ère ligne de production à Revin dès janvier 2024

CIBOX annonce la mise en service anticipée de sa 1ère ligne de production à Revin dès janvier 2024

Un objectif de 50.000 vélos électriques pour 2024

6 octobre 2023. CIBOX, expert français de la micro-mobilité électrique, annonce le lancement de sa 1 ère ligne de production à Revin en janvier 2024 avec près de 6 mois d'avance par rapport au calendrier initialement fixé.

Georges Lebre, Président Directeur-Général de CIBOX déclare à cette occasion : « Après l'ouverture de notre atelier 3R (Réparation, Reconditionnement, Recyclage) en juin 2023, CIBOX est fier d'annoncer le démarrage de son projet industriel.

Afin de satisfaire les besoins de nos partenaires comme ZX Power qui souhaitent s'appuyer sur CIBOX pour l'ensemble de la saison 2024 ainsi que les autres projets en cours de discussion, nous avons décidé d'organiser le déploiement de notre projet industriel en deux phases en accélérant la mise en place d'une première ligne de production à Revin dès janvier 2024.

Conformément à nos engagements, c'est donc une nouvelle page qui va s'ouvrir dans notre histoire avec le soutien de nos partenaires locaux de la Communauté de Communes Ardenne Rive de Meuse, de nos partenaires financiers de nos actionnaires que je remercie une nouvelle fois pour leur confiance. »

Partenariat avec ZX Power : un premier lot de 12 000 vélos électriques dès le premier trimestre 2024

En mettant en place cette première ligne d'assemblage, CIBOX va pouvoir répondre aux premières commandes de son partenaire ZX Power avec un premier lot de 12 000 vélos électriques à livrer entre janvier et juillet, puis de 18 000 vélos à suivre sur le second semestre ; représentant un chiffre d'affaires estimé à plus de 18 M€ au travers de ce partenariat avec ZX Power.

Tout comme le « concert » qui regroupe les dirigeants de CIBOX ainsi qu'un actionnaire historique, les deux dirigeants de ZX Power ont également participé à l'augmentation de capital réalisée en juillet 2023, confirmant ainsi leur engagement aux côtés de CIBOX dans ce projet industriel.

Extension des partenariats en cours pour un objectif de 50 000 vélos en 2024

Au-delà de ZX Power, CIBOX poursuit des discussions avancées avec de nouveaux partenaires potentiels qui viendraient encore renforcer les prises de commandes et accompagner la montée en puissance du site industriel.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, l'entreprise table sur un objectif de 50 000 vélos électriques à assembler pour le compte de ZX Power et d'autres clients.

La réception de la 2 ème ligne de production, est prévue d'ici à la fin du premier semestre 2024. Sa mise en service assurera à CIBOX les capacités de production prévues pour atteindre son ambition de 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2027/2028.

Recrutements en cours pour accompagner la montée en puissance industrielle

La phase de recrutement démarrera dans les prochaines semaines avec dans un premier temps l'embauche et la formation de 20 salariés sur la fin d'année, avec une montée en charge progressive pour atteindre les 50 collaborateurs au cours du 1er trimestre 2024. Dès le début du second semestre 2024, l'entreprise poursuivra l'intégration des autres processus industriels, une fois le bâtiment entièrement achevé et livré à CIBOX par la Communauté de Communes. Elle pourra ainsi opérer l'assemblage de ses vélos électriques avec l'ensemble des services tels que la fabrication de cadres, peinture, roues, packs de batteries.

L'année 2023 reste une année de forte transition vers ce nouveau modèle économique et industriel. Avec le démarrage anticipé des premières productions dès le début d'année 2024, CIBOX table sur une forte croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024.

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2022, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Michaël Scholze

Michael.scholze@actifin.fr

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations Investisseurs

Foucauld Charavay

fcharavay@actifin.fr

+33 6 37 83 33 19

