CIBOX : Chiffre d'affaires 2022

Chiffre d'affaires annuel en baisse de 24%

Année 2022 impactée par des retards d'approvisionnement dans un contexte de pénurie de composants

Ouverture de l'atelier services à Revin prévue au 2 e trimestre 2023

26 janvier 2023. CIBOX, entreprise française d'électronique grand public experte de la mobilité électrique, annonce son chiffre d'affaires non audité du 4 ème trimestre 2022.

Données en M€ 2022 2021 Variation T1 2,1 3,6 -42% T2 2,5 2,3 +9% T3 4,8 3,8 +26% T4 2,7 6,4 -58% Total 12,1 16,0 -24%

Analyse de l'activité

Le chiffre d'affaires non audité enregistré par CIBOX au 4 ème trimestre 2022 ressort à 2,7 M€, contre 6,4 M€ au 4 ème trimestre 2021. Sur l'exercice 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 12,1 M€, en diminution de 24% par rapport à l'année précédente.

Les tensions encore présentes au premier semestre 2022 sur l'approvisionnement de certains composants n'ont pas permis l'arrivée des nouvelles gammes de produit et de profiter de la plus forte période de vente (mai-juillet) notamment en vélos.

Au titre de l'année 2022,

L'activité vente de produits et d'accessoires de mobilité a représenté 96% du chiffre d'affaires total ;

En matière de produits de mobilité électrique, les Vélos à Assistance Électrique ont représenté 32% des ventes et les trottinettes 68%, une répartition des ventes cohérente avec l'an passé ;

Les services et accessoires pèsent 4,8% du chiffre d'affaires total de l'entreprise (5% en 2021).

Perspectives 2023-2024

Dans ce contexte inflationniste et plus récemment de tensions sociales, l'activité commerciale devrait restée tendue sur les premiers mois de l'année.

L'entreprise poursuit son plan de développement industriel, avec une première étape constituée par l'ouverture de son nouveau site de services à Revin prévue au 2 ème trimestre 2023 pour lequel les premiers recrutements sont en cours.

Georges Lebre, Président Directeur Général commente :

« Sur la première partie de l'année 2022, nous avons rencontré un retard sur les lancements de nos nouveaux produits. Les équipes se sont mobilisées pour compenser sur le second semestre avec notamment un bon troisième trimestre. Néanmoins, les ventes se sont contractées sur la fin d'année 2022 et en ce début d'année 2023 dans un contexte économique et social marqué par une inflation forte conduisant certains acheteurs à arbitrer et à repousser leurs investissements en biens d'équipements. Les distributeurs doivent ainsi gérer un niveau de stock plus important.

Les produits de mobilité tels que les trottinettes et vélos électriques permettant de réduire les coûts de déplacement, nous restons confiants sur la dynamique à moyen terme de ce marché.

Dans ce contexte, l'entreprise adapte ses ressources à la situation. Pour autant, nous continuons à travailler pour renforcer notre qualité de service et nous nous préparons à l'évolution de notre activité vers un modèle plus industriel dès 2024.

Dans la perspective du démarrage de l'activité de fabrication de vélos électriques en 2024, le récent partenariat avec ZX POWER, annoncé le 16 janvier 2023 et portant sur un engagement de 50.000 vélos pour un chiffre d'affaires potentiel de 25 millions d'euros, prend tout son sens. »

À propos de CIBOX

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2022, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

