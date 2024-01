CIBOX : 2023 : une année de transition avant le changement de dimension industriel et commercial

2023 : une année de transition avant le changement de dimension industriel et commercial

2024 : lancement confirmé du nouveau

site de Revin

24 janvier 2024. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, publie son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et en cumul sur l'année 2023.

Données en M€ 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires annuel 12,1 4,8 NA

Comme annoncé lors des résultats semestriels 2023, l'exercice écoulé a été logiquement pénalisé par le contexte inflationniste et un attentisme de la part des donneurs d'ordre. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ressort à 1,4 M€ en baisse de 48,1% par rapport à la même période en 2022 (2,7 M€). Sur l'année 2023, les ventes atteignent 4,8 M€ contre 12,1 M€ sur l'année 2022.

Face à des conditions de marché temporairement dégradées, CIBOX s'est focalisé sur l'exécution de sa feuille de route industrielle et commerciale afin de préparer son changement de dimension et d'être prêt à profiter pleinement du potentiel du marché de la micro-mobilité verte à l'échelle européenne.

Grâce à ces efforts, l'expert français de la micro-mobilité électrique a commencé à installer sa première ligne de production de vélos électriques avec une mise en service programmée d'ici à la fin du premier trimestre. Selon le calendrier actuel et le respect des délais sur les travaux en cours, la deuxième ligne de production sera, quant à elle, mise en service en juin 2024 et constituera un marqueur du nouveau cycle de développement qui doit s'ouvrir pour la société.

Afin de renouer avec une croissance solide et durable, CIBOX entend également enrichir son offre pour accélérer sa prise de parts de marché :

En élargissant sa gamme de produits et en introduisant des innovations fortes en phase avec les exigences accrues des distributeurs et des consommateurs tant en termes de fonctionnalités que de durabilité et de prix ;

En déployant de nouveaux services innovants en particulier dans la gestion de flottes à destination d'entreprises soucieuses d'engager leurs collaborateurs dans la mobilité propre.

Dans cette perspective, la société communiquera dans les prochaines semaines sur la mise en œuvre de son plan stratégique.

Pour accompagner la montée en puissance attendue des ventes et l'installation de la première ligne de production à Revin, des recrutements ont d'ores et déjà été engagés. Comme évoqué lors de la publication des résultats semestriels, l'équipe commerciale a, par ailleurs, été renforcée.

Au regard de ces perspectives favorables, CIBOX se fixe comme objectif de renouer avec une croissance soutenue en 2024. Cette progression de l'activité sera réalisée en poursuivant un contrôle strict des coûts dans le but de préserver la situation financière de l'entreprise. Afin de sécuriser CIBOX dans cette nouvelle étape de développement et les investissements industriels et d'innovation programmés, la recherche de nouveaux financements a été engagée, en particulier auprès des partenaires bancaires et financiers.

CIBOX réaffirme sa volonté de s'imposer parmi les acteurs industriels européens de référence de la micromobilité électrique tant pour compte de tiers (marques de mobilité et marques distributeurs) qu'en marque propre (yeep.me…).

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2023 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024 le 17 avril après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2023, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 4,9 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Michaël Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations Investisseurs

Foucauld Charavay

foucauld.charavay@seitosei-actifin.com

+33 6 37 83 33 19