 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 731,00
+0,32%
Indices
Chiffres-clés

Chute des résultats semestriels de Stef sur de l'exceptionnel
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 07:07

(Zonebourse.com) - Stef publie un résultat net part du groupe en chute de 76,7% à 15,8 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel (EBIT) en baisse de 47,6% à 55,9 MEUR, soit une marge correspondante divisée par deux à 2,3%.

'Les résultats sont impactés par trois évènements exceptionnels défavorables : une régularisation exceptionnelle de TVA en Italie, le renforcement de la pression fiscale en France et les coûts d'intégration des dernières acquisitions au Benelux', explique son PDG Stanislas Lemor.

Le groupe de transport et de logistique de produits alimentaires sous température contrôlée revendique néanmoins une activité bien orientée, avec un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 6,4% à plus de 2,47 MdsEUR.

Stef ajoute rester pleinement aligné sur son plan stratégique 2022-2026, avec l'ambition inchangée d'être le leader du secteur dans tous ses pays d'implantation et d'atteindre 5 MdsEUR de chiffre d'affaires à fin 2026.

Il ajoute que la signature fin août de l'accord d'intégration des activités sous température dirigée de la société Christian Cavegn au sein de sa filiale Stef Suisse s'inscrit dans cette stratégie de croissance.

Valeurs associées

STEF
130,200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank