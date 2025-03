Chute de la livre turque à la suite de l'arrestation du principal opposant au président Erdogan

(AOF) - La devise turque recule de 5,92% à 0,0257 dollar après l'arrestation d'Ekrem İmamoglu, maire d'Istanbul et principal opposant au président Recep Erdogan. " Accusé de corruption et d'extorsion, il est désigné comme le chef d'une 'organisation criminelle à but lucratif' dans un communiqué du bureau du procureur de la ville ", indique l'AFP. Cette mise en détention intervient alors qu'Ekrem İmamoglu devait être officiellement désigné dimanche pour représenter son parti à la prochaine élection présidentielle.