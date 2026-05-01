Church & Dwight en hausse après avoir dépassé les prévisions grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du fabricant de préservatifs Trojan, Church & Dwight CHD.N , progresse de 3,6 % à 100,54 $ avant l'ouverture du marché ** La société a dépassé les estimations d' s concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits d'entretien ménager et de soins personnels

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,47 milliard de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations de 1,46 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté s'élève à 95 cents, dépassant les estimations de 93 cents

** Le directeur général Rick Dierker indique que la demande est restée solide malgré un contexte macroéconomique instable, citant la croissance des produits économiques et haut de gamme, ainsi que l'élargissement de la distribution

** À la clôture d'hier, l'action CHD affichait une hausse de 15,7 % depuis le début de l'année