Church & Dwight dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande soutenue pour les produits de première nécessité qui stimule les volumes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: la marque de dentifrice mentionnée dans le premier point est Therabreath, et non Crest)

Le fabricant américain de biens de consommation Church & Dwight CHD.N a dépassé vendredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du premier trimestre, soutenu par une demande soutenue pour ses produits d'entretien ménager et de soins personnels à usage quotidien malgré les pressions sur les prix, ce qui a fait grimper son action de 5 % dans les échanges avant l'ouverture.

Les fabricants de biens de consommation s'appuient de plus en plus sur la croissance des volumes plutôt que sur les hausses de prix, alors que l'incertitude économique et les pressions inflationnistes pèsent sur les consommateurs, les incitant à privilégier les produits de première nécessité et à opter pour des produits moins chers lorsque cela est possible.

* Le fabricant du dentifrice Therabreath et du bicarbonate de soude Arm & Hammer a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,47 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,46 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a réalisé un bénéfice ajusté de 95 cents par action, en hausse de 4,4 % par rapport à l'année dernière et supérieur aux prévisions de 93 cents, grâce à une augmentation de 140 points de base de la marge brute.

* Le directeur général Rick Dierker a déclaré que la demande restait solide malgré un contexte macroéconomique instable, citant une croissance équilibrée entre les produits d'entrée de gamme et haut de gamme, des gains de volume tirés par l'innovation et une distribution élargie.

* Church & Dwight a enregistré une hausse de 5,3 % de ses volumes globaux au cours du trimestre, grâce à l'innovation produit et à des offres abordables.

* La société a maintenu ses prévisions pour 2026, tablant sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 3 % à 4 % et une croissance du bénéfice ajusté de 5 % à 8 %.

* Elle a signalé une pression potentielle à court terme due à la hausse des coûts de transport et des matières premières, en partie liée au conflit au Moyen-Orient, mais a déclaré qu'elle s'attendait à compenser ces pressions au fur et à mesure que l'année avance.