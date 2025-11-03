Church & Dwight bénéficie d'une demande stable, les consommateurs recherchant la valeur ajoutée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - Church & Dwight CHD.N a relevé vendredi ses prévisions annuelles, après avoir dépassé les estimations trimestrielles grâce à une forte demande d'articles ménagers essentiels et à une baisse des coûts tarifaires

** La note moyenne de 23 analystes est "hold"; le PT médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

LES CONSOMMATEURS SE TOURNENT VERS LES PRODUITS DE VALEUR

** William Blair ("surperformer"): co bien positionné pour faire face aux pressions macroéconomiques, soutenu par un portefeuille équilibré de produits haut de gamme et de valeur dans des catégories clés

** Morgan Stanley ("equal-weight", PT: $100): l'entreprise a surpassé ses pairs grâce à une croissance organique solide des ventes, qui devrait dépasser les prévisions "prudentes" du 4ème trimestre

** JP Morgan ("underweight", PT: $92): gains de productivité supplémentaires, acquisition de Touchstone à marge plus élevée pour compenser largement l'impact des tarifs, coûts élevés des intrants, prix défavorables en 2025

** BofA ("buy", PT: $105): CHD bénéficie des tendances à la baisse des consommateurs et des volumes, gains de parts de marché dans les catégories de la lessive et de la litière pour chats

** Jefferies ("hold", PT: $97): bien que les résultats récents aient dépassé les attentes, un contexte macroéconomique plus lent pourrait limiter la croissance des revenus et des bénéfices au cours des 12 prochains mois

** La société semble avoir dépassé le stade du déstockage dans le secteur de la vente au détail, mais les tendances de la consommation de produits ménagers et de soins personnels restent faibles aux États-Unis