Chronique de la vie (non) ordinaire #7

Depuis le début de cette crise, tous les mercredis, nous publions une Chronique sur les hauts et les bas des impacts du Coronavirus, avec un ton légèrement décalé... Nous abordons déjà la Saison 7 et presque le 40ème épisode ! Au programme cette semaine : Triple peine ; La bourse ou la vie ; Et vous, comment ça va ? 40 ou 42 ; Le dé est jeté.

Le 11 mai se rapproche avec le déconfinement... Nonobstant la tristesse sanitaire et économique, on aurait presque une petite nostalgie. Allez, ce ne sera que très progressif, le temps de s'habituer !