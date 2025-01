Christian Dior: des bénéfices en retrait en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Christian Dior, la maison-mère de LVMH, publie un résultat net part du groupe de 5,2 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant de 19,6 milliards au titre de 2024, en baisses respectives de 17% et 14%.



Les ventes du géant du luxe ont reculé de 2% à 84,7 milliards d'euros (+1% en organique) avec 'un environnement économique et géopolitique difficile, et une base de comparaison élevée après les années de croissance exceptionnelle post-Covid'.



Lors de l'AG du 17 avril, Christian Dior proposera un dividende de 13 euros par action. Un acompte de 5,50 euros ayant été distribué le 4 décembre 2024, le solde de 7,50 euros sera mis en paiement le 28 avril.



'Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial et de la bonne répartition entre les zones géographiques où se situent ses clients', le groupe se fixe l'objectif 'd'accentuer encore en 2025 son avance sur le marché mondial du luxe'.





Valeurs associées CHRISTIAN DIOR 656,50 EUR Euronext Paris -5,06%