Chris Howarth est nommé directeur général d'Avanade
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 16:45
Chris Howarth succède à Rodrigo Caserta, qui quittera son poste de DG après plus de 11 ans chez Avanade pour rejoindre Microsoft en tant que vice-président corporatif, Petites, Moyennes Entreprises & Canal (PME&C), Amériques.
Chris Howarth est étroitement impliqué avec Avanade depuis plus de cinq ans grâce à son leadership au sein de l'écosystème Accenture-Microsoft.
" Chris apporte une connaissance approfondie d'Avanade, une forte coordination entre Accenture et Microsoft, ainsi qu'un parcours éprouvé de leadership ", a déclaré Manish Sharma, directeur de la stratégie et des services chez Accenture et président du conseil d'administration d'Avanade.
" Sa nomination assure la continuité de notre stratégie et de notre dynamique, tout en renforçant davantage le rôle central d'Avanade dans la coentreprise. "
Valeurs associées
|243,551 USD
|NYSE
|-8,72%
A lire aussi
-
Les craintes sur l'IA font plonger les éditeurs européens de logiciels et le secteur de la publicité
Les entreprises européennes spécialisées dans les logiciels, l'analyse de données et la publicité sont fortement pénalisées mardi en Bourse, alors que de nouveaux outils d'intelligence artificielle (IA) récemment lancés suscitent des doutes quant à la capacité ... Lire la suite
-
Après avoir échangé moult invectives par réseaux sociaux interposés, Donald Trump et son homologue colombien, le président de gauche Gustavo Petro, se voient mardi à Washington pour tenter d'amorcer un dialogue. Une voiture ornée du drapeau colombien est arrivée ... Lire la suite
-
Les forces gouvernementales syriennes sont entrées mardi dans le bastion kurde de Qamichli, au coeur de la zone autonome établie par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, conformément à un accord entre ces derniers et Damas. L'accord annoncé vendredi sous la ... Lire la suite
-
Fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, Marius Borg Høiby a nié les accusations de viols mardi au premier jour de son procès, sa défense invoquant "des relations sexuelles parfaitement normales et consenties". Né d'une relation antérieure au mariage ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer