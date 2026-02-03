 Aller au contenu principal
Chris Howarth est nommé directeur général d'Avanade
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 16:45

Chris Howarth a été nommé directeur général d'Avanade, à compter du 3 février.

Chris Howarth succède à Rodrigo Caserta, qui quittera son poste de DG après plus de 11 ans chez Avanade pour rejoindre Microsoft en tant que vice-président corporatif, Petites, Moyennes Entreprises & Canal (PME&C), Amériques.

Chris Howarth est étroitement impliqué avec Avanade depuis plus de cinq ans grâce à son leadership au sein de l'écosystème Accenture-Microsoft.

" Chris apporte une connaissance approfondie d'Avanade, une forte coordination entre Accenture et Microsoft, ainsi qu'un parcours éprouvé de leadership ", a déclaré Manish Sharma, directeur de la stratégie et des services chez Accenture et président du conseil d'administration d'Avanade.

" Sa nomination assure la continuité de notre stratégie et de notre dynamique, tout en renforçant davantage le rôle central d'Avanade dans la coentreprise. "

