Cholet Dupont : l'Europe s'est encore démarquée en bénéficiant de flux acheteurs

(AOF) - "Les places financières européennes conservent leur leadership face à Wall Street dans un contexte de montée de l'aversion au risque et de craintes de ralentissement de la croissance américaine liées à la politique commerciale de l'administration Trump envers la Chine et ses voisins canadien et mexicain. En effet, les volte-face de Donald Trump sur les droits de douane alimentent l'incertitude et risquent de pénaliser aussi bien la consommation que l'investissement dans le pays", explique Michel Douin, gérant de portefeuille chez Cholet Dupont Oudart.

"Ces deux composantes montrent d'ailleurs un léger fléchissement mais Jerome Powell a précisé que la Réserve fédérale n'était pas pressée d'entamer un nouveau cycle de baisse des taux directeurs, estimant que la croissance économique n'était pas en danger à ce stade", poursuit-il.

La BCE a en revanche comme prévu fait un geste supplémentaire d'un quart de point ramenant ainsi son taux principal à 2,5% lors de sa réunion de politique monétaire.

Sur tous les fronts, l'Europe s'est encore démarquée en bénéficiant de flux acheteurs dans le sillage de l'annonce des plans de relance de la Commission européenne et de l'Allemagne avec des dépenses significatives prévues dans le domaine de la Défense et des infrastructures suite notamment à l'arrêt de l'aide des Etats-Unis envers l'Ukraine.

"Ainsi, le Stoxx 600 n'abandonne que 0,69% sur la semaine mais surperforme sensiblement les indices américains qui affichent des pertes hebdomadaires supérieures à 3% pour le S&P 500 et le Nasdaq, impactés négativement par la baisse des secteurs cycliques tels que la consommation cyclique, l'énergie, la technologie ou encore la finance", note Michel Douin.