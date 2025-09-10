Chipotle s'implante en Asie en 2026 avec des chaînes de burritos en Corée du Sud et à Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chipotle Mexican Grill CMG.N prévoit de faire une incursion en Asie l'année prochaine en ouvrant des restaurants en Corée du Sud et à Singapour, le fabricant de bols et de burritos cherchant à étendre son empreinte mondiale dans un contexte de ralentissement des dépenses des consommateurs pour les sorties au restaurant sur le marché clé des États-Unis.

L'entreprise californienne ouvrira ces restaurants par le biais d'une coentreprise avec le groupe SPC, une entreprise alimentaire basée en Corée du Sud, a-t-elle déclaré mercredi.

"Avec un secteur de la restauration en évolution rapide, alimenté par des préférences pour la variété et la commodité, l'expansion en Asie représente une opportunité de croissance incroyable pour Chipotle", a déclaré la directrice générale Scott Boatwright.

En avril, Chipotle a annoncé son intention d'ouvrir des restaurants au Mexique pour la première fois, suite à l'accord conclu l'année dernière avec le groupe Alshaya pour s'étendre au marché du Moyen-Orient via Dubaï et le Koweït.

La société a abaissé son objectif de croissance annuelle des ventes en juillet et n'a pas atteint les estimations de ventes trimestrielles, pénalisée par la diminution du nombre de voyages dans les restaurants dans une économie incertaine. Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump devraient également faire grimper les coûts de la chaîne d'approvisionnement.

Le portefeuille international existant de restaurants détenus et exploités par Chipotle comprend des établissements au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

La société exploite actuellement plus de 3 800 restaurants et prévoit d'ouvrir entre 315 et 345 nouveaux points de vente cette année, avec un objectif à long terme d'exploiter 7 000 emplacements aux États-Unis et au Canada, a-t-elle déclaré.