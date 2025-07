Chipotle Mexican Grill chute, la faiblesse de la demande de restauration pesant sur les prévisions de ventes annuelles

CMG.N ont chuté d'environ 10% avant la cloche, jeudi, la faiblesse des dépenses des consommateurs pour les sorties au restaurant ayant entraîné une baisse plus importante que prévu des ventes trimestrielles et poussé le fabricant de bols et de burritos à modérer son objectif de ventes annuelles. Les consommateurs, en particulier dans la catégorie des bas revenus, préparent de plus en plus leurs repas à la maison, car l'incertitude économique et l'inflation galopante les incitent à faire preuve de plus de discernement dans leurs habitudes de consommation, ce qui a entraîné des pertes de parts de marché pour l'entreprise en avril et en mai. Chipotle s'est concentré sur l'intensification du marketing numérique et social, ainsi que sur les promotions par le biais de son programme de fidélisation pour attirer la demande, tandis que le lancement d'une nouvelle trempette et l'extension du poulet au miel sur son menu ont permis de rattraper certaines pertes, a déclaré la société. La société s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles comparables dans les restaurants soient à peu près stables d'une année sur l'autre, alors qu'elle visait auparavant une croissance à un chiffre dans le bas de l'échelle. "Nous pensons que la baisse des ventes au deuxième trimestre et des prévisions annuelles reflète les vents contraires macroéconomiques... plutôt que des erreurs d'exécution", a déclaré Andrew Charles, analyste chez TD Cowen, dans une note. La société investit également dans l'ouverture de nouveaux magasins et le déploiement d'équipements de magasins pour améliorer l'efficacité, ce qui, avec son marketing, devrait aider à stimuler la demande, a déclaré Logan Reich, analyste chez RBC. Chipotle a été plus ciblé dans ses hausses de prix, même si les prix des menus ont fortement augmenté au cours des deux dernières années, les restaurants et les chaînes de restauration rapide ayant pris conscience de la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel - une référence commune pour évaluer les actions - est de 46,65, par rapport à ses rivaux, notamment McDonald's et Domino's Pizza, qui ont un ratio cours/bénéfice de 26,31 et 27,25, respectivement.

