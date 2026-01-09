Chipotle grimpe, Telsey initie la couverture avec « outperform »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N augmentent de 1,5% vendredi après que Telsey Advisory Group ait initié une couverture avec une note de "surperformance", citant un risque/récompense favorable suite à la faiblesse de l'action au cours de l'année écoulée

** La société de courtage fixe l'objectif de cours à 50 $; l'action cotait dernièrement 39,70 $

** Le prix de l'action devrait rebondir lorsque les ventes des magasins comparables deviendront positives au deuxième trimestre 2026, que les pressions sur les coûts s'atténueront et que les initiatives porteront leurs fruits, estime Telsey

** La société de courtage souligne que les changements de menu, le rafraîchissement du programme de fidélisation et la poussée du marketing sont des initiatives clés pour relancer l'activité en 2026

** Vingt-cinq des 37 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée" et douze la considèrent comme "conservée", l'objectif de cours médian est de 44 $

** L'action a augmenté de près de 7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de près de 2 % pour le S&P 500

.SPX ; CMG est environ 33 % en dessous de son plus haut intraday de 52 semaines du 30 janvier 2025