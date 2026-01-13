Chipotle chute après le départ brutal de ses dirigeants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N sont en baisse de 3,37% à 38,99 dollars après que la société de restauration a annoncé le départ abrupt de Chris Brandt, président et directeur du marché, et de Roger Theodoredis, directeur juridique et avocat général

** CMG est sur le point d'interrompre sept séances consécutives de hausse

** Stephanie Perdue, vice-présidente du marketing de la marque, a été nommée directrice du marché par intérim, tandis qu'Ilene Eskenazi a été nommée directrice des affaires juridiques et des ressources humaines ** Brandt et Theodoredis resteront chez CMG pour une période limitée afin de faciliter la transition, a déclaré CMG dans un communiqué ** Parmi les 38 analystes qui couvrent CMG, la note moyenne est "acheter" et la prévision médiane est de 44 $

** CMG est en hausse de 5,4 % depuis le début de l'année, contre 4,2 % pour l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire ( .SPLRCD )