Chine-Progression record de l'activité manufacturière en 10 ans-Caixin Reuters • 01/12/2020 à 03:08









PEKIN, 1er décembre (Reuters) - L'activité dans le secteur manufacturier en Chine a progressé en novembre à son rythme le plus rapide en dix ans, montrent les résultats d'une enquête privée publiés mardi, alors que la deuxième puissance économique mondiale revient à des niveaux pré-pandémie de coronavirus. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi à 54,9 le mois dernier contre 53,6 en octobre, s'installant pour un septième mois consécutif au-delà du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit d'un plus haut depuis novembre 2010 et d'une performance battant le consensus, alors que les économistes anticipaient un léger recul à 53,5. La publication de ces résultats intervient au lendemain de celle du PMI officiel, qui s'intéresse principalement aux grandes entreprises et groupes publics, indiquant une progression record de l'activité manufacturière en trois ans. (Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)

