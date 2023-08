Chine: pas de "scénario apocalyptique" en vue selon Schelcher Prince Gestion

(AOF) - On peut « écarter un scénario apocalyptique » pour l’économie chinoise même si ça ne suffit pas à faire prévoir un scénario rose. C’est ce qu’affirme Thaïs Batista, gérante de portefeuille chez Schelcher Prince Gestion, après l’accumulation des défaillances d’entreprises de l’Empire du Milieu.« Les plus grandes banques chinoises appartiennent à l’État, donc un renflouement serait instantané », fait-elle valoir, ajoutant que Pékin dispose de 3 trillions de dollars de réserves et le rapport dette du gouvernement central sur PIB est inférieur à 50 %.

Cela dit, le désendettement du secteur immobilier chinois " pourrait prendre des années ", et il aura un impact sur la croissance en raison de son importance. De plus, les mesures de relance monétaire annoncées jusqu'à présent " n'ont pas réussi à rétablir la confiance ".

La Chine a annoncé l'émission d'obligations d'un montant de 1 trillion de renminbis pour diriger l'argent vers les gouvernements locaux, et elle devrait faire davantage. Il s'agit de réaffecter la dette sous le " holding" plutôt que sous les gouvernements locaux, laissant les promoteurs se désendetter " dans une sorte de sélection naturelle, la plupart du temps faisant défaut sur leur dette offshore ". Enfin, il faudra probablement attendre que les prix des matières premières redeviennent plus attractifs avant d'annoncer quoi que ce soit concernant les infrastructures.

Le monde entier observe la situation avec un brin d'inquiétude, même les Etats-Unis qui pourraient subir une forte pression sur les rendements et donc subir des conséquences sur leur économie, étant donné que l'immobilier chinois est devenu la plus grande classe d'actifs au monde.