Chine: Les résultats d'entreprises reflètent une reprise économique inégale

Photo d'archives de clients chinois dans un centre commercial à Pékin

par Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Après trois années de restrictions liées à la pandémie, les consommateurs chinois se sont fait plaisir en s'offrant des produits de luxe ou des voyages mais les dépenses pour les biens de consommation courante restent limitées, à en juger les résultats des entreprises au premier trimestre.

Les bénéfices des sociétés ont largement rebondi après la fin de la politique "zéro COVID" en décembre dernier, mais la réserve des consommateurs à l'égard de la croissance mondiale et des perspectives d'emploi ont entamé la demande.

Les profits des entreprises composant l'indice SSE Composite de Shanghai ont augmenté de 3,2% sur la période janvier-mars par rapport à l'année précédente, après une chute de 5,7% au quatrième trimestre 2022, d'après BofA Securities.

Mais les résultats ont été très variables d'un secteur à l'autre. Les bénéfices du secteur des services liés aux voyages ont bondi de 155%, selon les chiffres de la banque d'investissement China International Capital Corp (CICC), ceux du secteur de l'alimentation et des boissons ont augmenté de 18% et ceux dans l'automobile de 8%.

En revanche, les profits des entreprises de l'ameublement et de l'habillement ont diminué de 9%.

Les résultats des sous-secteurs mettent encore plus en évidence les divergences dans le comportement des consommateurs. Les grandes marques de bijoux Lao Feng Xiang et Chow Tai Seng ont connu une croissance à deux chiffres de leurs bénéfices, tandis que Bloomage Biotechnology, spécialisé dans les cosmétiques, a accusé une baisse de 17% en raison de la faiblesse des ventes en ligne.

Norman Villamin, responsable de stratégie chez Union bancaire privée, a estimé que la confiance des consommateurs se rétablira progressivement.

"Lorsque vous êtes un peu nerveux, vous pouvez investir un peu pour une dépense exceptionnelle (...) On commence lentement, puis au fur et à mesure que l'on se sent plus à l'aise tout au long de l'année, on commence à en faire un peu plus", a-t-il déclaré.

Plusieurs analystes pensent que le premier trimestre sera le point bas de l'année et que les bénéfices annuels progresseront d'au moins 10%.

Selon les données de Refinitiv, le consensus des prévisions sur la croissance des bénéfices des entreprises cotées à la Bourse de Shanghai est de 26%.

L'indice SSE a gagné 8% depuis le début d'année, bien que les actions qui le compose ont un peu reculé en avril en réaction à des résultats mitigés. Le compartiment des matériaux a affiché les pires résultats, les bénéfices dans les secteurs de l'acier et des matériaux de construction ayant chuté de plus de 60%. L'immobilier, la santé et l'habillement ont également sous-performé, tandis que la finance, les services aux consommateurs et les "utilities" ont progressé, selon les données de CICC.

Le bureau politique du Parti communiste chinois a suggéré en avril que des mesures budgétaires et monétaires fortes seraient prises pour soutenir la reprise économique, ce qui devrait bénéficier aux entreprises.

Pourtant, la segmentation de la consommation semble se poursuivre ce trimestre.

Les données sur les congés célébrant la fête du Travail ce mois-ci ont montré que les ménages ont effectué de courts voyages à l'intérieur du pays et mangé à l'extérieur, mais qu'ils n'étaient pas prêts à dépenser pour des biens de consommation discrétionnaire, a déclaré David Chao, stratège chez Invesco.

(Summer Zhen, avec Patturaja Murugaboopathy à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)