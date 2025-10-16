 Aller au contenu principal
Chine-Les détaillants avancent les soldes pour la "Fête des célibataires"
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 14:23

Les détaillants chinois ont avancé cette année le début des soldes liées à la "Fête des célibataires" alors que les géants comme Alibaba 9988.HK et JD.com 9618.HK cherchent à stimuler la consommation dans une économie fragilisée.

La faible demande intérieure pèse sur la deuxième économie mondiale, confrontée à une forte concurrence domestique, aux politiques commerciales du président américain Donald Trump et à une crise immobilière persistante.

La période des soldes d'Alibaba a débuté mercredi soir et se terminera le 11 novembre, jour de la Fête des célibataires.

Selon Alibaba, 35 marques, dont Nike, L'Oréal et les entreprises locales Anta et Proya, ont vendu pour plus de 100 millions de yuans (12,05 millions d'euros) de marchandises au cours de la première heure des soldes.

Outre les rabais, Alibaba a intégré des outils d'intelligence artificielle dans ses fonctions de recherche et de recommandation. Le nouveau système devrait augmenter les taux de clics d'environ 10%.

La vente au détail instantanée, c'est-à-dire la livraison en une heure des commandes passées en ligne, est également au centre de l'attention cette année. Alibaba et JD.com ont investi des milliards afin d'attirer les acheteurs vers les canaux de livraison rapide, qui connaissent une croissance plus rapide que le commerce électronique dans son ensemble.

JD.com et Douyin (la version chinoise de TikTok) ont lancé leurs soldes le 9 octobre. Malgré une hausse des voyages, les dépenses pendant la semaine de vacances qui suit la fête nationale du 1er octobre ("Golden Week") ont atteint leur plus bas niveau depuis trois ans, ce qui fait craindre une demande en berne pour la Fête des célibataire.

Les consommateurs se montrent plus sélectifs : "Cela n'a jamais été aussi peu passionnant", a déclaré Deng Lei, 49 ans, qui dirige un studio de méditation à Pékin. "La seule chose que je recherche, c'est une paire de chaussures de sport confortables, mais je n'en ai pas encore trouvé qui me plaisent vraiment."

Selon Jacob Cooke, cofondateur et directeur de WPIC Marketing + Technologies, les produits liés au bien-être et à l’apparence (cosmétiques, vêtements, alimentation) devraient bien se vendre.

En revanche, les appareils électroménagers, qui ont connu un boom en 2024 grâce aux aides gouvernementales, devraient connaître un déclin. Les analystes de Nomura prévoient une baisse de 20% des ventes d'appareils électroménagers au quatrième trimestre.

"Les gens n'achèteront peut-être pas d'appareils électroménagers cette année, mais ils changeront de téléphone", a déclaré Jacob Cooke, qui estime que le nouvel Iphone d'Apple

AAPL.O pourrait stimuler la demande.

(Reportage de Casey Hall à Shanghaï et Sophie Yu à Pékin, version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)

