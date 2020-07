Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Le PIB a progressé de 3,2% au T2 Reuters • 16/07/2020 à 04:05









PEKIN, 16 juillet (Reuters) - L'économie chinoise a progressé de 3,2% en rythme annuel au deuxième trimestre, selon les statistiques officielles communiquées jeudi, la levée des strictes mesures de confinement destinées à lutter contre l'épidémie de coronavirus ayant permis une reprise progressive de l'activité. La deuxième puissance économique mondiale s'était contractée au premier trimestre pour la première fois depuis au moins 1992, année de l'introduction des statistiques officielles sur la croissance. Il s'agit d'un rebond supérieur au consensus, qui ressortait à +2,5%. D'un trimestre sur l'autre, le PIB a progressé de 11,5% sur la période avril-juin, montrent les données communiquées par le Bureau national de la statistique (BNS). (version française Jean Terzian)

