Chine: "le choix de cibler une croissance à 5% est à double tranchant" (Crédit Agricole)

(AOF) - Li Qiang, Premier ministre de la Chine, a annoncé les grands objectifs économiques pour l’année 2024, lors du Congrès national du peuple. La cible officielle de croissance fixée comme en 2023 autour de 5% a été choisie. "Cette fois-ci, la Chine ne pourra plus compter sur un effet de base favorable pour l’aider à réaliser cet objectif. Alors que la véracité des chiffres de croissance 2023 (5,2%) est déjà remise en question, le choix de maintenir la cible à 5% est à double tranchant", explique Sophie Wieviorka, économiste - Asie (hors Japon) au Crédit Agricole.

"D'un côté, il envoie un message fort aux acteurs économiques : celui que les autorités croient au redémarrage de l'économie après quatre années difficiles, marquées par le Covid puis par la crise immobilière et plus généralement par un manque de confiance des ménages et des investisseurs, incarné dans la faiblesse de l'inflation". estime l'économiste.

"Mais, de l'autre, et en l'absence de nouvelles mesures de soutien pour y parvenir, la crédibilité de cette annonce est questionnée, et ce d'autant plus que le consensus (organisations internationales comme institutions financières privées) voit plutôt la croissance autour de 4,5% que de 5%", poursuit Sophie Wieviorka.

En outre, la même question se poste sur la cible d'inflation, toujours fixée à 3% et ce alors même qu'elle n'a pas dépassé ce niveau depuis dix ans, à l'exception de l'année 2019 durant laquelle la hausse des prix avait été tirée par la crise porcine.

"Si cet indicateur était moins commenté les années précédentes, l'entrée de la Chine dans la déflation – l'inflation en glissement annuel a été négative ou nulle depuis septembre 2023 – rend le décalage plus visible et renforce les interrogations sur l'intérêt de maintenir une cible si haute tout en sachant qu'elle ne sera de toute évidence pas atteinte", affirme Sophie Wieviorka.