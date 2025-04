Chine: le choc tarifaire pourrait être un "catalyseur" (Aberdeen)

(AOF) - "Malgré des droits de douane qui peuvent paraître inquiétants, la Chine a depuis longtemps anticipé ce type de tensions en réorientant progressivement ses exportations hors des États-Unis", affirme Elizabeth Kwik, directeur des investissements pour les actions asiatiques chez Aberdeen Investments. "Ce nouveau choc tarifaire pourrait même agir comme un catalyseur, incitant Pékin à mettre en place des mesures de relance plus fortes face à une pression extérieure accrue".

"Tous les regards se tournent désormais vers la réunion d'avril du Politburo, où de nouveaux leviers de soutien à la consommation et à l'investissement en infrastructures pourraient être annoncés".

Pour elle les marchés actions chinois "restent principalement dictés par des facteurs domestiques", de sorte que de nouvelles mesures de relance ainsi que les avancées technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle à la suite du lancement de Deepseek "pourraient non seulement atténuer les effets immédiats des droits de douane, mais aussi stimuler durablement la croissance des entreprises chinoises".

La reprise de la consommation et l'innovation domestique en Chine vont s'intensifier. Le virage politique opéré fin 2024 nous rend progressivement plus optimistes, et la pression extérieure actuelle pourrait inciter Pékin à accentuer encore ses efforts de relance intérieure — un levier clé pour redynamiser son économie. "