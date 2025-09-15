Chine : l’économie s’essouffle en août

(AOF) - "Les principales données macroéconomiques chinoises du mois d'août ont été inférieures aux attentes, indiquant un ralentissement de la croissance économique", résume MUFG. En août, la croissance de la production industrielle chinoise a augmenté de 5,2%, contre une hausse de 5,7% attendue, selon le Bureau national des statistiques (BNS). Il s'agit de la plus faible croissance mensuelle depuis août 2024. Les ventes au détail, indicateur de référence de la consommation, ont augmenté de 3,4% , là où le consensus ciblait 3,9%. Il s'agit de la plus faible croissance depuis novembre 2024.

Le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis six mois, à 5,3%, contre 5,2% en juillet et 5,0% en juin.

"L'environnement externe reste marqué par de fortes instabilités et incertitudes, et les performances économiques (de la Chine) continuent de faire face à de nombreux risques et défis", a affirmé lundi Fu Linghui, économiste en chef du BNS, devant la presse.

"La demande de prêts des ménages et des entreprises est restée faible en août, tandis que la reprise du marché boursier chinois a entraîné une accélération de la tendance à la migration des dépôts", ajoute MUFG.

Rappelons par ailleurs que Pékin et Washington se sont livrés une véritable guerre commerciale en début d'année. Les deux pays sont ensuite convenus d'une trêve commerciale jusqu'à novembre. Leur accord a temporairement fixé à 30% les taxes américaines sur les produits chinois et 10% celles de Pékin sur les marchandises américaines.