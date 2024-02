Chine: Fidelity confiant pour 2024

(AOF) - "En 2024, Fidelity International estime que la Chine poursuivra son rebond cyclique tout en poursuivant son changement structurel". Le gérant d’actifs affirme à l’occasion du Nouvel An chinois que l’économie chinoise "se normalise et se rééquilibre", même si la confiance intérieure "se stabilise à de faibles niveaux". "Même si certains secteurs sont confrontés à des difficultés structurelles persistantes, comme le secteur immobilier, des mesures politiques plus énergiques ont été prises pour compenser certains des risques baissiers", relève-t-il.

"Notre scénario de base pour l'Année du Dragon est que la Chine connaîtra une phase de stabilisation contrôlée, avec une croissance du PIB relativement stable entre 4 et 5 %, tout en continuant à aborder et à résoudre les problèmes de longue durée", commente Peiqian Liu, économiste Asie chez Fidelity International. "Nous ne prévoyons pas de déflation à mesure que la reprise cyclique s'accélère, et les pressions inflationnistes resteront probablement modérées, l'inflation globale étant bien inférieur aux prévisions du gouvernement de 3 %".