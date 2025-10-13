Chine-Exportations et importations supérieures aux attentes en septembre

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires; photo à disposition)

Les exportations de la Chine ont progressé en septembre à un rythme plus important qu'attendu, montrent des données officielles publiées lundi, alors que les producteurs chinois ont réalisé un nombre croissant d'affaires dans des marchés autres que les Etats-Unis, sur fond d'interrogations sur l'issue des négociations commerciales entre Pékin et Washington.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont progressé le mois dernier de 8,3% sur un an, contre un consensus de +6,0%, après une hausse de 4,4% en août.

Il s'agit d'un pic depuis mars dernier.

Pour leur part, les importations chinoises ont enregistré une progression sans précédent depuis avril 2024. Elles ont augmenté en septembre de 7,4% sur un an, montrent les données officielles, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 1,5% après +1,3% en août.

"Les firmes chinoises exploitent activement des nouveaux marchés avec le relatif avantage de coût de leurs produits", a commenté Xu Tianchen, économiste senior d'Economist Intelligence Unit, à Pékin.

"Les Etats-Unis représentent désormais seulement moins de 10% des exportations directes de la Chine", a-t-il ajouté. "Des droits de douane de 100% auraient sans aucun doute pour effet d'accentuer la pression sur le secteur chinois de l'export, mais je ne pense pas que l'impact serait aussi important qu'avant".

Relançant la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, le président américain Donald Trump a annoncé vendredi des surtaxes de 100% sur les produits en provenance de Chine, une décision présentée comme une réponse aux restrictions décidées par Pékin sur les exportations de terres rares chinoises.

Aux yeux d'analystes, la mesure prise par le gouvernement chinois vise vraisemblablement à offrir au président Xi Jinping un levier de négociation en vue de discussions avec Donald Trump attendues plus tard ce mois-ci.

Chine et Etats-Unis semblent éprouver des difficultés pour s'accorder sur leurs différends commerciaux, alors que doit expirer début novembre la trêve décidée au printemps et reconduite en août pour éviter de vastes droits de douane réciproques.

En parallèle à la poursuite des négociations entre Pékin et Washington, les exportateurs chinois ont réalisé des avancées dans des marchés autres que les Etats-Unis, un marché dont l'ampleur est sans équivalent.

Les livraisons vers l'Inde, rival régional de la Chine, ont atteint en août un pic historique, d'après les dernières données des douanes chinoises disponibles. Les exportations vers l'Afrique et l'Asie du Sud-Est s'orientent également vers des records annuels.

Les décideurs à Pékin misent sur le fait que les entreprises chinoises vont continuer à accroître leurs ventes en Asie, Afrique et Amérique latine pour permettre de réaliser l'objectif de croissance d'environ 5% en 2025.

Selon les données des douanes, l'excédent commercial de la Chine a reculé en septembre à 90,45 milliards de dollars, contre 102,33 milliards de dollars le mois précédent, un montant inférieur au consensus qui ressortait à 98,96 milliards de dollars.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)