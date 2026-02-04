 Aller au contenu principal
Chine-Accélération de l'activité des services en janvier - enquête privée
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 02:55

L'activité du secteur des services en Chine a progressé en janvier à son rythme le plus important en trois mois, portée par la solidité des nouvelles commandes et alimentant une hausse des embauches à un plus haut depuis juillet dernier, montre une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 52,3 après 52,0 en décembre. Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

