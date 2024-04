Chimie de spécialité: le Suisse Sika optimiste pour 2024

(AOF) - Sika annonce un chiffre d’affaires de 2,64 milliards de francs suisses au 1er trimestre, en hausse de 13,8% et de 20,1% en monnaies locales. Le groupe helvétique spécialiste de la chimie de spécialité confirme pour 2024 l’objectif d’une croissance de 6 à 9% en monnaies locales et d’une augmentation plus que proportionnelle de l’Ebitda. Pour 2024, Sika est "confiant dans sa capacité à poursuivre avec succès sa stratégie fondée sur une croissance durable et axée sur les bénéfices, même dans un environnement économique qui se redresse lentement".

"Sika a démarré le nouvel exercice de manière dynamique et a réalisé de solides progrès au premier trimestre", affirme le CEO Thomas Hassler. "Pour l'ensemble de 2024, nous prévoyons une reprise des marchés de la construction grâce à notre capacité à capitaliser dès le début sur les mégatendances et à offrir des performances durables et élevées".

