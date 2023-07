CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE +11,8 %

• Progression de 16,2 % à périmètre et taux de change constants

• Trésorerie nette de 101,1 M€

• Mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 545,8 M€, en progression de 11,8 % par rapport au premier semestre 2022.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 juin 2023)



En M€ - non audité 2023 2022 Variation Variation PCC (1)

1er trimestre 274,6 245,8 +11,7 % +14,6 %

2ème trimestre 271,2 242,3 +11,9 % +17,7 %

1er semestre 545,8 488,1 +11,8 % +16,2 %



(1) À périmètre et taux de change constants







MAINTIEN D’UNE CROISSANCE TRIMESTRIELLE À DEUX CHIFFRES

Sur un marché automobile mondial à nouveau en croissance, AKWEL a enregistré au second trimestre 2023 une progression de son chiffre d’affaires publié de +11,9 %, et de +17,7 % à périmètre et taux de change constants. Le Groupe affiche ainsi un cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, se rapprochant des performances de 2019, dernier exercice normatif avant la crise sanitaire et la chute du marché mondial. L’impact de change sur le trimestre atteint -14 M€, dont -10,0 M€ sur la livre turque et -1,7 M€ sur le dollar américain.