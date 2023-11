Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 en hausse de +1,8% (+2,0% tcc)

Paris, le 08 novembre 2023 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données



pour les études, annonce la publication de son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 et en



cumul sur les neuf premiers mois de 2023.



Au troisième trimestre 2023, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 14,2 M€, en hausse



de +1,8% par rapport au troisième trimestre 2022. Hors impact de change, la croissance ressort à



+2,0%.



A l’international (80% du chiffre d’affaires), Bilendi enregistre un chiffre d’affaires stable de



11,4 M€ dans un environnement toujours marqué par l’inflation et un contexte économique



perturbé. Le Royaume-Uni, les pays nordiques et l’Italie enregistrent les croissances les plus



significatives ce trimestre.



En France (20% du chiffre d’affaires), Bilendi enregistre un chiffre d’affaires en progression de



+12,0% à 2,9 M€, en forte accélération après un deuxième trimestre déjà en croissance de +5,4%.