Chiffre d affaires du 3ème trimestre 2023

Le chiffre d’affaires du T3 2023 s’élève à 4,2 M€, en hausse de +14% par rapport à la même

période en 2022, intégrant la saisonnalité traditionnelle du secteur liée à la période estivale et

une forte reprise de l’activité en septembre.

Le trimestre a bénéficié d’une nouvelle hausse soutenue de +60% des ventes réalisées auprès

des candidats classiques auto-finançant leur formation au permis de conduire, se traduisant

par une poursuite du rééquilibrage de l’activité à leur profit.

La baisse du chiffre d’affaires de 7% auprès des candidats finançant leur apprentissage avec le

CPF (Compte Personnel de Formation) est liée au renforcement des mesures de vérification de

l’identité numérique mises en place fin 2022 par les pouvoirs publics, réduisant le montant des

commandes reçues via ce canal et impactant avec un décalage de quelques mois le nombre

d’heures de conduite réalisées sur le terrain. Les effets de ces mesures se sont progressivement

dissipés sur le 1er semestre et les ventes réalisées auprès des candidats CPF devraient reprendre

le chemin de la croissance au 4ème trimestre pour retrouver les niveaux de l’exercice précédent