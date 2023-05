Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 13,8 M€, en hausse de +3% +4,4% à taux de change constant

Au premier trimestre 2023, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires de 13,8 M€, en hausse de +3,0% par rapport au premier trimestre 2022. Hors impact de change, la croissance ressort à +4,4%.

Cette évolution de l’activité au premier trimestre 2023 est d’autant plus notable qu’elle intègre :

• Un référentiel exigeant avec un 1er trimestre 2022 qui avait enregistré un chiffre d’affaires en forte croissance de +52,0% (+50,6% à taux de change constant et +13,7% en pro forma) ;

• Un démarrage progressif de l’activité au cours du trimestre, avec deux premiers mois toujours pénalisés par le contexte économique, et un mois de mars plus vigoureux.

A l’international, l’activité est dynamique, avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 10,6 M€, en progression de +5,5% (+7,4% à taux de change constant). En France, le chiffre d’affaires ressort à 3,2 M€, en léger recul de -4,5%.