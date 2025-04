Chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2024/2025

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs en temps réel, faites-en la demande par mail à pvcp@newcap.eu



Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs, a déclaré : « Sur l’ensemble de la saison hivernale, le Groupe affiche de bonnes performances et un taux de satisfaction client en hausse, malgré une situation économique compliquée. Nous avons fait carton plein à la montagne, avec un taux d’occupation de 96% sur le 2ème trimestre de l’exercice. En ces périodes chahutées, les vacances de proximité en famille restent une valeur refuge et le positionnement du Groupe est en parfaite adéquation avec les attentes de nos clients pour un tourisme local et porteur de sens. Le niveau du portefeuille de réservations à date pour le second semestre confirme la dynamique de nos activités et permet au Groupe de conforter sa trajectoire de croissance pour l’ensemble de l’exercice. »