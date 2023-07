Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 de 88,1 M€

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, réalise un chiffre d’affaires de 88,1 M€, sur le 1er semestre 2023 en progression de + 4% par rapport à 2022. Conformément à la mise en œuvre de son plan stratégique « Horizon 2025 », le Groupe s’est concentré sur l’amélioration de ses marges et l’efficience de ses activités.



L’activité Travail Temporaire s’établit à 75,1 M€ sur ce 1er semestre 2023 (85% du CA Groupe), en croissance de + 4% par rapport au S1 2022, dans un marché du Travail Temporaire qui progresse pour sa part de +2% sur la même période. Comme annoncé, le Groupe s’est recentré sur ses expertises, notamment le BTP et l’industrie, et a stoppé ses développements commerciaux dans le Tertiaire et la Logistique.



Sur la période, la division Formation a poursuivi sa croissance et réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 5,6 M€ (6% du CA Groupe) en progression de +20% comparé à l’an passé.

L’activité Portage Salarial (5% du CA Groupe) reste stable sur le semestre à 4,4 M€ et l’activité Recrutement s’inscrit à 1,1 M€ (- 12% par rapport au S1 2022) pénalisée par une baisse de l’activité de cabinets en région.



Pour sa part, l’activité Prestations de services RH & Autres se stabilise au niveau de l’an passé à 1,9 M€, freinée par le ralentissement des activités d’UNI’TT et INALVÉA.