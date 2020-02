CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2019

2019 pénalisé par le contexte de ralentissement économique général sur ses marchés En 2019, Cerinnov Group affiche un chiffre d'affaires consolidé de 14,2 M€ en repli par rapport à 2018. Sur la seconde partie de l'année, la transformation commerciale attendue ne s'est pas concrétisée dans un contexte de ralentissement économique général sur les principaux marchés géographiques adressés par l'entreprise. Ce contexte n'a ainsi pas permis d'afficher une activité au second semestre supérieure à celle du premier semestre, comme attendu1. Cette situation a pesé sur les activités Cerinnov Solutions (équipements et solutions complètes) et Thermal Solutions (fours). En outre, l'activité Color Solutions (consommables propriétaires non associés aux solutions complètes), elle, ressort en progression, intégrant le savoir-faire d'Emaux Soyer, acquis en juin 2018, et permettant d'afficher une hausse des revenus récurrents qui représentent 36% du chiffre d'affaires total annuel. Cette hausse de la contribution des revenus récurrents devrait avoir un impact positif sur le taux de marge brute de l'exercice.