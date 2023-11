Chiffre d affaires consolidé du 3 ème trimestre 2023

• Chiffre d affaires consolidé à 9 mois de 100 M€

• Maintien du niveau des ventes de spécialités

• Baisse des ventes de commodités au 3ème trimestre dans un contexte de pression concurrentielle renforcée

A fin septembre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 100 M€ contre 184 M€ à période comparable. L’activité du Groupe au 3ème trimestre a continué de s’inscrire dans un environnement économique difficile marqué par la lenteur de la reprise économique en Chine et le maintien des prix du sucre et de l’énergie très élevés.

Dans ce contexte, la production chinoise d’acides aminés de commodités non vendue sur le marché asiatique est aujourd’hui écoulée en Europe à des prix très agressifs par rapport à ceux pratiqués par METEX, seul producteur européen par fermentation d’acides aminés essentiels à la nutrition animale.