Chiffre d’affaires 2023 : 14,5 M€

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, annonce son chiffre d’affaires de l’exercice 2023.



En M€, données non auditées 2022 2023

Chiffre d’affaires 14,6 14,5

- dont équipements 9,1 9,6

- dont récurrents 5,5 4 ,9





En 2023, accélération de la dynamique commerciale vers le marché de la céramique technique à forte valeur ajoutée

En 2023, Cerinnov Group enregistre un chiffre d’affaires consolidé stable par rapport à 2022. Cette stabilité s’explique par des délais d’approvisionnement allongés qui n’ont pas permis de livrer et de facturer l’ensemble des commandes qui étaient anticipées sur l’exercice. Sans ce décalage de commandes lié à des facteurs exogènes, le chiffre d’affaires serait ressorti en croissance sur la période.