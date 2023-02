CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 EN HAUSSE DE 19,7%

Très bonne activité au 4ième trimestre - Chiffre d'affaires annuel en forte hausse



L’activité du quatrième trimestre 2022 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en forte augmentation par rapport à la même période de l’exercice précédent (77,4 millions d’euros contre 67,8 millions d’euros).

La progression au T4 atteint 14,3%



La dynamique des 9 premiers mois s’est poursuivie au quatrième trimestre et la progression sur l'ensemble de l'exercice atteint 19,7 % (12,23% à périmètre constant) avec un chiffre d'affaires de 279,8 millions d'euros.



Tous les pôles d’activité ont poursuivi leur progression par rapport au trimestre précédent





Résultat 2022 - Perspectives 2023 – Dividende annuel

Les résultats 2022 seront publiés à l’issue du Conseil de Surveillance du 28 mars 2023. La Direction communiquera à cette occasion les perspectives de l’année 2023 et le montant du dividende qui sera proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 15 juin 2023.